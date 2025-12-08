La Spezia, 8 dicembre 2025 – Un incubo durato quasi otto mesi ma finalmente è emersa la verità. L’ imprenditrice lericina Valentina Cirelli che da anni vive in Guinea Bissau nello scorso aprile era finita al centro di un clamoroso arresto da parte della polizia locale dopo una serie di danneggiamenti commessi da attivisti che avevano danneggiato le attrezzature di una multinazionale cinese impegnata nell’escavazione mineraria sulle spiagge del territorio di Varela. Dieci giorni all’inferno. “Sola in una cella rovente, ora la libertà mi dà forza” Per quel raid era finita in carcere anche l’imprenditrice che gestisce un villaggio turistico oltre a essere impegnata nel sociale, nella tutela della donna e nell’istruzione dei bambini tanto da aver allestito nel suo villaggio turistico una scuola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Valentina assolta, fine dell’incubo. Era stata arrestata in Guinea Bissau