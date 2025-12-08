Val di Susa manifestanti No-Tav in corteo per l’8 dicembre
A Venaus, nel Torinese, un migliaio di manifestanti ha sfilato per la tradizionale marcia No Tav dell'8 dicembre. La ricorrenza commemora lo sgombero di un presidio avvenuto il 6 dicembre 2005 e la sua riconquista. La manifestazione è stata preceduta da giorni di tensioni nei cantieri di San Didero e di Chiomonte, dove gli attivisti hanno lanciato bombe carta, bulloni, pietre e fuochi d'artificio contro le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
++ Gurgigno (Sap): "Scontri in Val Susa con delinquenti di Askatasuna" ++ Duro comunicato del sindacato autonomo di Polizia: "Come sempre accade in valle di Susa, ieri sera un centinaio di delinquenti No Tav, ovvero i 'compagni' di Askatasuna etc. etc., si s - facebook.com Vai su Facebook
Val Susa: scontri tra No Tav e Polizia/ FSP: “Lanciati sassi da 5 kg, servono i proiettili di gomma” - Val Susa, scontri tra No Tav e Polizia nel cantiere di San Didero: gli agenti chiedono il via libera all'uso dei proiettili di gomma ... ilsussidiario.net scrive