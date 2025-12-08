Vai ammazzala | imputata per concorso morale la moglie di Giuseppe Caputo il 60enne aveva ucciso la cognata
La gip di Monza ha disposto l'imputazione coatta per concorso morale nei confronti di Maria Luisia Chinnici, moglie di Giuseppe Caputo, coinvolta nel procedimento relativo all'omicidio della cognata. La decisione si basa sulle accuse di aver concorso moralmente all'omicidio commesso dal marito, evidenziando la complessità della vicenda giudiziaria.
La gip di Monza ha disposto l'imputazione coatta per concorso morale in omicidio per Maria Luisia Chinnici. Un anno fa, suo marito Giuseppe Caputo aveva ucciso la sorella di lei con 13 coltellate a Nova Milanese.
"Vai, ammazzala": imputata per concorso morale la moglie di Giuseppe Caputo, il 60enne aveva ucciso la cognata