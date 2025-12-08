Vai a casa a lavare i piatti | frasi sessiste contro l' arbitra

Gazzetta.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Vai a casa lavare i piatti": queste le parole sessite rivolte da uno spettatore all'arbitra Arianna Quadro, che dirigeva il match tra Moncalieri Women e Pro Palazzolo, ottavi di Coppa Italia di Serie C. Gli altri tifosi hanno immediatamente espresso il loro dissenso, ma l'uomo ha ribadito ancora una volta la frase. (Instagram @moncalieriwomen). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Vai a casa a lavare i piatti": frasi sessiste contro l'arbitra

