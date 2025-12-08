Vacanze di Natale e ponti del 2026 | il calendario della Lombardia Si va a scuola lunedì 22 dicembre?

Ecco il calendario delle vacanze di Natale e dei ponti del 2026 in Lombardia, con dettagli su quando si torna a scuola e le opportunità di anticipare le festività. La pausa natalizia si avvicina rapidamente, offrendo diverse possibilità di organizzare il periodo di riposo e le eventuali vacanze anticipate.

Milano – La distanza dalle prossime vacanze, quelle più attese, è breve: due settimane. Passato il ponte dell’Immacolata, con il ritorno a scuola e a lavoro (per molti ma non per tutti) martedì 10 dicembre, inizia il conto alla rovescia per la lunga pausa natalizia che per qualcuno potrebbe aprirsi in anticipo, agganciando il weekend di sabato 20 e domenica 21 dicembre. Da calendario regionale, le scuole chiuderanno da martedì 23 dicembre e riapriranno mercoledì 7 gennaio 2026, dopo l’Epifania. Molti istituti, tuttavia, nel rispetto del monte ore complessivo, anticiperanno a lunedì 22 dicembre l’inizio della vacanze di fine anno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vacanze di Natale e ponti del 2026: il calendario della Lombardia. Si va a scuola lunedì 22 dicembre?

