Va a fuoco il tetto di una casa in Umbria | una donna muore nell'incendio
Una donna è morta in un incendio scoppiato in una abitazione isolata a Vallicella a Penna in Teverina: è deceduta probabilmente a causa delle esalazioni provocate dalla fiamme. 🔗 Leggi su Fanpage.it
