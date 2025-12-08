Va a fuoco il tetto di una casa in Umbria | una donna muore nell'incendio

Fanpage.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna è morta in un incendio scoppiato in una abitazione isolata a Vallicella a Penna in Teverina: è deceduta probabilmente a causa delle esalazioni provocate dalla fiamme. 🔗 Leggi su Fanpage.it

