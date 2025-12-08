USA Europa messa all’angolo nella questione Ucraina

Gbt-magazine.com | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli USA stanno, non tanto lentamente, abbandonando l’Europa a se stessa nella guerra in Ucraina. Trump sta facendo ben capire quale sia la strategia della nuova amministrazione USA in merito alla sicurezza nazionale. E questo, scrive “La Repubblica “piace, e non poco, a Vladimir Putin. «La consideriamo un passo positivo, gli aggiustamenti sono in gran parte coerenti con la nostra visione», afferma Dimitry Peskov, il portavoce del Cremlino. Per non lasciare dubbi, l’ex presidente Medvedev risponde al post nel quale Elon Musk si augura la distruzione della Ue: «Esatto», scrive il numero due del Consiglio di Sicurezza russo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

usa europa messa all8217angolo nella questione ucraina

© Gbt-magazine.com - USA, Europa messa all’angolo nella questione Ucraina

Argomenti simili trattati di recente

usa europa messa all8217angoloScontro USA-UE, Trump: “Europa cambi o civiltà cancellata”/ Crosetto “ci difenderemo da soli”. Ma la Russia… - Scontro tra USA e UE, cosa ha detto Trump e come lo ha seguito Musk: le risposte dall'Europa e il ruolo del Governo Meloni. Da ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Usa Europa Messa All8217angolo