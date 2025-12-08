USA Europa messa all’angolo nella questione Ucraina

Gli USA stanno, non tanto lentamente, abbandonando l’Europa a se stessa nella guerra in Ucraina. Trump sta facendo ben capire quale sia la strategia della nuova amministrazione USA in merito alla sicurezza nazionale. E questo, scrive “La Repubblica “piace, e non poco, a Vladimir Putin. «La consideriamo un passo positivo, gli aggiustamenti sono in gran parte coerenti con la nostra visione», afferma Dimitry Peskov, il portavoce del Cremlino. Per non lasciare dubbi, l’ex presidente Medvedev risponde al post nel quale Elon Musk si augura la distruzione della Ue: «Esatto», scrive il numero due del Consiglio di Sicurezza russo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - USA, Europa messa all’angolo nella questione Ucraina

