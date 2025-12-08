Urso | Ue deve fare da séma non si isoli

11.35 "L'Europa deve far da sé ed è in condizione di farlo. Se rialza la testa, se ragiona. L'Europa deve fare la sua parte, pensando alle sue imprese, ai suoi lavoratori, ai suoi cittadini". "Non deve isolarsi verso Paesi del sud del mondo che possono condividere questa strategia di sviluppo e di crescita". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy,Urso, al Consiglio Ue Competitività."Credo che l'Europa debba indirizzarsi verso l'autonomia strategica consapevole che gli Usa restano il nostro principale alleato",ha sostenuto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it