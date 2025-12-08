Uomini e Donne non va in onda oggi 8 dicembre 2025 | ecco perché e quando torna il programma
Perché Uomini e Donne, il dating-show di Maria De Filippi, oggi, lunedì 8 dicembre 2025 non va in onda su Canale 5? La risposta è semplice, il programma si ferma per il giorno dell’Immacolata! L’incontro con tronisti, dame e cavalieri è previsto in tv nuovamente il giorno 9 dicembre 2025. Uomini e Donne non in onda l’8 dicembre 2025: perchè? Il Motivo. Uomini e Donne si prende una piccola pausa in occasione della festa dell’Immacolata, lunedì 8 dicembre 2025. Stop alla messa in onda del dating show più seguito ed amato del piccolo schermo nel giorno dell’8 dicembre, Festa dell’Immacolata Concezione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
