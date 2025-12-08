Uomini e Donne Giorgio Manetti rivela | Tornerei come opinionista Quella Gemma che ho conosciuto non c’è più

L'ex cavaliere Giorgio Manetti ha ricordato la relazione con Gemma Galgani, rivelando cosa pensa di lei oggi, e ha parlato della possibilità di tornare a Uomini e Donne in veste di opinionista. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Uomini e Donne, Giorgio Manetti rivela: "Tornerei come opinionista. Quella Gemma che ho conosciuto non c’è più"

Approfondisci con queste news

«Voglio tornare a casa. » Erim non nasconde più il disagio di Londra e confida alla madre il suo desiderio di rientrare. Lunedì 8 dicembre la programmazione di Canale 5 cambia per la festa: niente Uomini e Donne e Amici, ma le serie turche non si fermano. F - facebook.com Vai su Facebook

Giorgio Manetti, intervista esclusiva all’ex cavaliere di Uomini e Donne: “Gemma ha detto che la nostra storia era importante ma non lo ha dimostrato. Tornerei a Uomini e ... - Negli ultimi giorni, le parole di Gemma Galgani a Verissimo hanno riacceso i riflettori su una delle storie più iconiche di Uomini e Donne. Scrive superguidatv.it