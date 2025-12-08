Nuovo capitolo per Gaia Gigli. L’ex protagonista del trono classico di Uomini e Donne ha confermato su Instagram di avere ritrovato l’amore. Nelle stories di Instagram ha pubblicato scatti e video di un bacio con il suo nuovo fidanzato, mettendo così fine ai rumors che da giorni si rincorrevano. Un annuncio semplice, romantico e senza didascalie altisonanti, in linea con il profilo basso che Gaia ha scelto dopo la tv. Scopriamo lui chi è e cosa fa nella vita. Giorgio Manetti ammette la grande bugia raccontata da Gemma Galgani Da Uomini e Donne alla vita fuori: la parentesi con Daniele Paudice. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Gaia Gigli di nuovo fidanzata: chi è lui