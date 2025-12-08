Uomini e Donne ex corteggiatrice svela | Spero che Flavio Ubirti faccia una scelta di cuore

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Angela, ha deciso di rompere il silenzio e raccontare tutta la sua verità sulla decisione di concludere il suo percorso con Flavio Ubirti. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Uomini e Donne, ex corteggiatrice svela: "Spero che Flavio Ubirti faccia una scelta di cuore"

Leggi anche questi approfondimenti

Come sta andando la relazione tra i due ex partecipanti a Uomini e Donne - facebook.com Vai su Facebook

Uomini e Donne, ex corteggiatrice svela: "Spero che Flavio Ubirti faccia una scelta di cuore" - L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Angela, ha deciso di rompere il silenzio e raccontare tutta la sua verità sulla decisione di concludere il suo percorso con Flavio Ubirti. Segnala comingsoon.it