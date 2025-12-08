Gemma Galgani è una delle protagoniste indiscusse del dating show Uomini e Donne, condotto ormai da anni da Maria De Filippi. La dama torinese è alla continua ricerca dell’amore ed è per questo che ha sempre approfondito molte conoscenze, fatte spesso di alti e bassi. In un’intervista rilasciata per il salotto di Verissimo, il talk show Mediaset di Silvia Toffanin, ha parlato della sua storia con Giorgio Manetti e delle sue ultime esperienze a Uomini e Donne. Le parole di Gemma e la replica di Giorgio. In questa edizione di Uomini e Donne, Gemma ha mostrato interessato per Mario Lenti, dimostrando spesso di mostrare un forte interesse per il cavaliere. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

© Robadadonne.it - Uomini e Donne, dopo 10 anni il colpo di scena: cosa succede tra Giorgio e Gemma