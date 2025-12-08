Uomini e Donne Cristina Ferrara a casa di Fedez | le stories e l’ipotesi a quattro

Un dettaglio social, due video quasi identici e subito la domanda: tra Cristina Ferrara e Fedez c’è solo casualità o qualcosa di più? Le ultime ore hanno portato alla luce una presunta serata condivisa, documentata da stories in cui entrambi giocano a un gioco da tavolo. Il web ha notato un tavolo uguale e un’ambientazione simile. Tuttavia, un elemento raffredda il sensazionalismo: scopriamo insieme le ultime novità su questa vicenda. Gaia Gigli ritrova l’amore dopo U&D Uomini e Donne gossip: Cristiana Ferrara a casa di Fedez. L’innesco arriva da due stories ravvicinate, pubblicate da Ferrara e Fedez, entrambe mentre si gioca in tavola. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Cristina Ferrara a casa di Fedez: le stories e l’ipotesi “a quattro”

