Uomini e Donne Agnese svela come va con Roberto | foto e stoccata

Agnese De Pasquale, ex protagonista di Uomini e Donne, ha condiviso pubblicamente gli sviluppi della sua relazione con Roberto Priolo, tra foto e commenti sui social. La loro frequentazione è diventata un racconto a cielo aperto, suscitando curiosità e discussioni tra i fan.

Da quando Agnese De Pasquale ha lasciato il Uomini e Donn e, non si è nascosta. La frequentazione con Roberto Priolo è diventata una storia a cielo aperto, raccontata a piccoli capitoli su Instagram. L’ultimo, in ordine di tempo, è una sequenza di foto che li ritrae affiatati, accompagnata da una scelta musicale simbolica e da una didascalia che vale più di un comunicato. Parole dirette a chi pronostica tempeste all’orizzonte, con una stoccata tanto ironica quanto decisa. Il vero lavoro di Agnese De Pasquale Uomini e Donne news: il post di Agnese De Pasquale. Sul suo profilo, Agnese De Pasquale ha pubblicato una serie di scatti dedicati a Roberto Priolo, a corredo dei quali ha scritto: “ Amore mio bellissimo non dare retta a questi uccelli del malaugurio che continuano a dire che a Gennaio tornerò sui miei passi e sicuramente ti lascerò. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Agnese svela come va con Roberto: foto e stoccata

