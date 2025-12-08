Uno degli sport più difficili | Turetta il metalmeccanico che punta al Mondiale di freccette
Ha fallito la qualificazione al torneo iridato del 2026 ma a marzo ci riproverà: "Continuo ad allenarmi e a lavorare perché ho un mutuo da pagare. Ma ho la tenacia di Cristiano Ronaldo. Rappresento l'Italia e ne sono fiero, tutto cominciò in un pub.”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
