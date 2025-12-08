Università istituzioni e innovazione | il ritardo che rischiamo di pagare carissimo

Mentre il settore privato avanza rapidamente nell’adozione di nuove tecnologie e innovazioni, università e istituzioni sembrano rallentare. Questo divario potrebbe comportare conseguenze pesanti nel lungo termine, ostacolando lo sviluppo di competenze e ricerca fondamentali per il futuro. La necessità di colmare questa distanza diventa prioritaria per evitare di perdere opportunità cruciali in un mondo in continua evoluzione.

Il paradosso è evidente: il settore privato – tra editoria digitale, start up e nuove tecnologie – corre veloce, sperimenta, integra l’intelligenza artificiale nei processi quotidiani. Le università statali, salvo rare eccezioni, arrancano. Rimane indietro proprio quella ricerca pubblica che dovrebbe trainare il Paese, guidarlo nelle transizioni e mantenerlo competitivo sul panorama internazionale. In questa distanza crescente c’è un rischio concreto: che le energie migliori, la creatività, il talento dei giovani e dei professionisti più preparati, finiscano per migrare altrove. È un drenaggio silenzioso, ma costante. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Università, istituzioni e innovazione: il ritardo che rischiamo di pagare carissimo

News recenti che potrebbero piacerti

#ricerca #giovani #istituzioni #patner #universita #calabria #basilicata #ieri Vai su Facebook

Fare ‘rete’: Università, istituzioni e territorio contro la violenza di genere Oggi, martedì 25/11, dalle 15.30, nella Sala delle Capriate dello Steri in diretta streaming sul canale YouTube UniPa unipa.it/Fare-rete-Univ… Vai su X