union resta sola in testa e riscatto dragons

L’Union Basket conserva la testa della classifica, i Dragons si riscattano. Turno pienamente positivo, il dodicesimo, per le pratesi del basket di serie C, entrambe vincenti. Molto bene in particolare l’Union Basket, che nell’anticipo di sabato sera è andata ad espugnare il difficile parquet di San Vincenzo con un 71-61 maturato al termine di un match combattuto ma sempre condotto dagli uomini di coach Paoletti. Buona anche la prova dei Dragons che alla Toscanini non hanno avuto difficoltà a piegare il fanalino di coda Sei Rose Rosignano per 82-60. Ma torniamo all’Union, che è partita forte chiudendo il primo quarto sul 18-12, con Mendico protagonista dei primi possessi offensivi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
