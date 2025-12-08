Un' Inter senza mezze misure Mai un pareggio in stagione

Il calendario come uno specchio in cui l'Inter riflette la propria stagione e si scopre senza mezze misure. Finora, contando le coppe, ha giocato 20 partite: 15 le ha vinte, 5 le ha perse. Mai un pareggio, che nel calcio dei 3 punti ha spesso il peso di una mezza sconfitta. A suon di gol, Chivu ha medicato le cadute che avrebbero potuto zavorrare la stagione nerazzurra. Trentadue i gol in 14 partite di campionato, nessuno nemmeno avvicina il bottino nerazzurro. E così, un anno dopo, l'Inter si ritrova con 2 punti in più in classifica, pur avendo perso 4 volte oggi contro 2 allora (con la Fiorentina peraltro a febbraio, nel recupero per il malore a Edo Bove). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

