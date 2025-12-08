Unimpresa raddoppia il disavanzo con la Cina | dal 2019 import +62%

In sei anni il disavanzo commerciale tra Italia e Cina è più che raddoppiato, passando da -18,7 miliardi di euro nel 2019 a -43 miliardi nel 2025, con una crescita del 62% delle importazioni italiane. Lo segnala il report del Centro studi di Unimpresa, basato su dati Bce, Istat ed Eurostat. Nel 2024 la Cina ha esportato verso l'Italia beni per oltre 52 miliardi di euro, a fronte di 18 miliardi di esportazioni italiane verso Pechino, con un saldo negativo di -34,1 miliardi. Nei primi sette mesi del 2025 le importazioni italiane dalla Cina sono aumentate del 29,3%, mentre l'export italiano è diminuito del 10%, con un peggioramento del saldo di oltre 9 miliardi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

