Un’Europa più forte e sicura è un’Europa che guarda al futuro
Ventotene era un luogo dove la speranza era più forte della paura, dove la fiducia in un futuro diverso superava la divisione, e dove il sogno di libertà si radicava silenziosamente. Ma il mio messaggio oggi non riguarda il passato, riguarda il futuro. Ventotene non è solo memoria: significa scegliere l’Europa anche nei momenti difficili. E oggi è uno di quei momenti. Viviamo in un mondo in cui l’instabilità fa parte della nostra realtà quotidiana. La sicurezza dei nostri cittadini e la protezione delle nostre economie sono sfide reali e urgenti. Rimanere fermi non è più un’opzione: l’Europa deve agire. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Leggi anche questi approfondimenti
De Roon sulla Champions: «PSG è la squadra più forte d’Europa, Lookman non ci ha disturbato»
L’Europa libera e forte parla da Ventotene. La ricetta di Pina Picierno
L'Europa torna alle radici: dalla Manica al Mediterraneo, ora il vento della destra soffia sempre più forte
Le dichiarazioni dell’amministrazione USA e di Elon Musk di queste ore lo confermano: serve una svolta per un’Europa più unita, forte e solidale, capace di affrontare il futuro con sicurezza e protezione. Non soli e più deboli, come vorrebbe la destra nazionali - facebook.com Vai su Facebook
Se Trump la vuole più debole e Putin la vuole più divisa, non sarà che l’Europa è più forte di come ce la raccontiamo? ilfoglio.it/esteri/2025/12… # via @ilfoglio_it Vai su X
Bilancio UE 2028–2034: 2.000 miliardi per un’Europa più forte, sicura e competitiva - 000 miliardi di euro (1,26% del RNL UE) per rafforzare l’indipendenza, la sicurezza e la prosperità dell’Europa. Lo riporta ipsoa.it
Liverani (Ania): "Vogliamo lanciare un patto per un'Italia più sicura e più forte" - (Agenzia Vista) Roma, 02 luglio 2025 "Oggi lanciamo il messaggio di proporre un patto per un'Italia più protetta e quindi più forte e più competitiva. quotidiano.net scrive
Vertice Meloni, Von der Leyen: Ue più sicura, Nato più forte - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Si legge su video.sky.it