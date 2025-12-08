Ventotene era un luogo dove la speranza era più forte della paura, dove la fiducia in un futuro diverso superava la divisione, e dove il sogno di libertà si radicava silenziosamente. Ma il mio messaggio oggi non riguarda il passato, riguarda il futuro. Ventotene non è solo memoria: significa scegliere l’Europa anche nei momenti difficili. E oggi è uno di quei momenti. Viviamo in un mondo in cui l’instabilità fa parte della nostra realtà quotidiana. La sicurezza dei nostri cittadini e la protezione delle nostre economie sono sfide reali e urgenti. Rimanere fermi non è più un’opzione: l’Europa deve agire. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Un'Europa più forte e sicura è un'Europa che guarda al futuro