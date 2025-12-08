Un' altra aggressione a un arbitro minorenne l' Aia pubblica le foto | Profonda indignazione

Gazzetta.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'episodio si verificato nel Tarantino durante la gara Ginosa-Hellas Laterza. Il giovane è stato colpito da un calciatore della squadra ospite. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Un'altra aggressione a un arbitro minorenne, l'Aia pubblica le foto: "Profonda indignazione"

