Un' altra aggressione a un arbitro minorenne l' Aia pubblica le foto | Profonda indignazione
L'episodio si verificato nel Tarantino durante la gara Ginosa-Hellas Laterza. Il giovane è stato colpito da un calciatore della squadra ospite. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altre letture consigliate
PAGELLE ? Calhanoglu 7 Altro gol da fuori area, e altra partita top class per il Turco tornato ai livelli che tutti conosciamo. Bellissima, come ha sottolineato Chivu, l’aggressione sua e di Barella sul 3/0 recuperando palla e mangiando totalmente gli - facebook.com Vai su Facebook
L'episodio si verificato nel Tarantino durante la gara Ginosa-Hellas Laterza. Il giovane è stato colpito da un calciatore della squadra ospite - Il giovane è stato colpito da un calciatore della squadra ospite ... Si legge su gazzetta.it