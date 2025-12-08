Una sola condizione per un vero rilancio dell' Ilva | la riconversione al forno elettrico
Il governo ha appena varato un ennesimo decreto Salva Ilva. Decreto curi. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Una sola condizione per un vero rilancio dell'Ilva: la riconversione al forno elettrico - Di fronte all’ennesimo decreto d’emergenza e a un impianto che si svuota di produzione e risorse, l’Ilva arriva al suo punto di rottura. Si legge su ilfoglio.it