Una sola condizione per un vero rilancio dell' Ilva | la riconversione al forno elettrico

Ilfoglio.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha appena varato un ennesimo decreto Salva Ilva. Decreto curi. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

