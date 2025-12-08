Una rivoluzione già vista

Repubblica.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il www e le app, ora l’intelligenza artificiale cambia radicalmente il modo in cui ci vengono proposte le informazioni online: sembra magia, ma in realtà è “solo” la storia dell’innovazione tecnologica. 🔗 Leggi su Repubblica.it

