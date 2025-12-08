Una panchina rossa intitolata a Serena Mollicone dinanzi al luogo dove riposa

Mentre ci si avvicina alla terza udienza del processo davanti alla Corte d’assise d’appello di Roma, fissata per il 19 dicembre, la comunità di Rocca d'Arce si stringe attorno alla memoria di Serena Mollicone, la studentessa di Arce uccisa nel 2001.Quello in corso è il quarto processo nell’arco. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

