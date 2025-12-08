Una nuova grande mostra cerca casa in Brianza | come candidarsi

Dopo il grande successo dettato dai 25mila visitatori per la mostra di Tiziano a Carate Brianza, un nuovo importante evento cerca casa in Brianza. è infatti aperto il bando per ospitare l'edizione 2026 de "La grande arte in Brianza".Una nuova opera in arrivoDopo La Madonna del Latte di Marco. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

