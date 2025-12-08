AGI - Una bimba prematura di 600 grammi e di 24 settimane di gestazione operata al cuore presso la terapia intensiva neonatale dell' ospedale 'Barone Romeo' di Patti. La bimba è nata 15 giorni fa e le sue prime ore di vita sembravano stabili nonostante il basso peso. La situazione - si legge in una nota - è cambiata rapidamente con un peggioramento sia della respirazione, che del flusso del sangue agli organi vitali. Diagnosi e intervento chirurgico. La rapida diagnosi della persistenza del dotto arterioso, cardiopatia molto frequente nei pazienti prematuri, ha indotto i medici ad avviare una terapia medica per favorire e indurre la chiusura di questa comunicazione vascolare fondamentale durante la vita fetale, ma estremamente pericolosa subito dopo la nascita per il rischio da parte degli organi vitali di ricevere poco flusso ematico. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Una neonata prematura di 600 grammi operata al cuore, sta bene