Una gara molto speciale A pesca ma di ’sogni’
Giornata all’insegna dello sport, della natura e dell’ integrazione per i giovani pescatori del nostro territorio nel laghetto ’I Giardini’ di Marina di Grosseto dove si é svolto un evento di pesca sportiva dedicato ai bambini con disabilità ed alle loro famiglie. L’iniziativa ha voluto promuovere l’ inclusione sociale, regalando momenti di spensieratezza e di autentico divertimento all’aria aperta. La giornata è stata organizzata dalla società ’Asd Tridente’ affiliata alla Fipsas. "La pratica all’aria aperta e la splendida giornata – dicono gli organizzatori – hanno contribuito a migliorare le qualità fisiche, a potenziare gli aspetti cognitivi e psichici, favorendo competenze socio-relazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
