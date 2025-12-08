Una città dove giocare per strada | Il centro pulito e pieno di negozi
I pensieri degli studenti in un collage sulla Prato che vorrebbero. I bambini e le bambine della 5 C della scuola primaria “Filzi”, dell’istituto comprensivo Marco Polo, coordinati dall’insegnante Virginia Castri, si sono espressi così, uno per uno. Vorrei un città con più cestini e costruire un posto per ripararsi dalla pioggia (A.C.). Mi piacerebbe che le macchine non passassero dal centro (L.). Vorrei la mia città con più bambini per fare più amicizie e meno auto per farli giocare liberamente, case meno grandi per non prendere spazio alla natura e giardini per giocare a “acchiapparella“ o chiacchierare (S). 🔗 Leggi su Lanazione.it
