una certezza milanese

Milano e la Scala: un connubio indissolubile che incanta da generazioni. La Prima alla Scala rappresenta un appuntamento imperdibile per gli amanti dell'opera e non solo, offrendo uno spettacolo di rara bellezza e tradizione. Un’esperienza che affascina e conquista, indipendentemente dalla propria familiarità con il mondo della lirica.

Non serve essere esperti di lirica per lasciarsi conquistare dal fascino, mai sopito, della Prima alla Scala. Perché questo rito milanese ha in sé mille anime: in primis – ovviamente – quella musicale e artistica. C'è poi la componente della "mondanità", con il suo red carpet vip, pronto per essere osservato e (ampiamente) commentato. Ma non solo. Quello del 7 dicembre scaligero è ormai da anni un evento capillare, che si espande dal Piermarini e pervade tutta la città, con la "Prima diffusa". Proprio per questa capacità della Prima di essere tradizionale e "solida" ma anche in grado di reinventarsi e adattarsi allo spirito del tempo, non stupisce il successo di "Una lady Macbeth nel distretto di Mcensk", che nella serata di Sant'Ambrogio ha fatto segnare undici minuti di applausi decisi e un incasso da record.