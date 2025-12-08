un sopralluogo contro i furti invece i finti carabinieri saccheggiano la casa e aggrediscono coppia di anziani

Cremona, 8 dicembre 2025 – Marito e moglie aggrediti e rapinati da falsi carabinieri: è successo a Levata di Grontardo, in provincia di Cremona. Al ritorno dalla Messa, i coniugi – due anziani – si sono trovati la porta di casa aperta e all'interno due finti militari in divisa. “Dobbiamo eseguire un sopralluogo perché ci sono stati diversi furti nel quartiere”, hanno spiegato. In realtà, i due malviventi avevano già iniziato a saccheggiare l'abitazione: trovati soldi e gioielli, si apprestavano a forzare la cassaforte. Considerando l’atteggiamento e quello che stavano facendo, la coppia ha subito dubitato di quanto stava accadendo: qualcosa non quadrava. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

