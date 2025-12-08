E’ stato un sabato nero per le tre squadre di volley della nostra zona in B. Tutte sconfitte, con un solo punto raccolto su nove a disposizione. A portarlo a casa sono stati i "Lupi" della Codyeco, battuti da una compagine che li inseguiva in graduatoria con 4 punti di distacco e che ora prova, insieme al gruppetto delle pericolanti ad insidiare i conciari. Questi hanno raccolto il classico punto del quinto ed ultimo parziale. Il Gruppo Lupi Pontedera ha di nuovo ceduto per 3-0 in trasferta. Stavolta il gruppo di coach Bulleri ha ammainato bandiera a Tuscania, venendo superato in classifica da viterbesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un solo punto conquistato. Pontedera cade per 3-0