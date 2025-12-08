Un sit-in davanti al tribunale per la Resinovich | La giustizia in ritardo agevola i carnefici

Triesteprima.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da un lato le ultime, controverse e poco attendibili dichiarazioni sui sacchi neri, dall'altro il gruppo di familiari e “amici” e “semplici cittadini” che preparano l'ennesima manifestazione per chiedere “dignità e verità”. Il caso della morte di Liliana Resinovich, ormai da quattro anni senza. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

sit davanti tribunale resinovichLiliana Resinovich, amici e parenti in presidio davanti al tribunale a quattro anni dalla scomparsa: «Restituiamole dignità, è stato un omicidio» - in davanti al tribunale per ricordare Liliana Resinovich a quattro anni dalla scomparsa, ma anche per chiedere che si ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sit Davanti Tribunale Resinovich