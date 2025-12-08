un progetto di condivisione per le scuole

La pagina di oggi è dedicata agli alunni della scuola elementare “Filzi“ dell’ istituto comprensivo “Marco Polo“ di Prato. Gli studenti della 5C con l’insegnante Virginia Castri hanno espresso singolarmente le loro proposte per una città amica del verde e dei bambini ma con un occhio di riguardo anche per la popolazione anziana, i meno fortunati e gli animali. Gli occhi dei bambini sanno essere molto attenti e critici. Il progetto “La città con i miei occhi“ condiviso da La Nazione con il Comune di Prato e Conad, ha riscontrato molto interesse nelle scuole primarie di Prato e provincia e sono già 16 le classi che partecipano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

