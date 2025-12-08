Un portiere così non si era mai visto! Il gatto distrae l' attaccante e lui

Durante una partita turca, un gatto randagio ha sorpreso tutti entrando in campo e sdraiandosi davanti alla porta. La sua presenza inattesa ha distratto l’attaccante, causando un errore decisivo. Un episodio insolito e affascinante che ha catturato l’attenzione di spettatori e appassionati di calcio, dimostrando come anche gli animali possano diventare protagonisti inaspettati del gioco.

Un gatto randagio irrompe in campo durante una partita turca, si sdraia in porta e distrae il tiratore facendolo sbagliare. Il video è subito virale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Un portiere così non si era mai visto! Il gatto distrae l'attaccante e lui...

