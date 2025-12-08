Un omaggio duraturo a Warhol | il mosaico Tulips dalla città dei mosaici alla tomba del maestro della Pop Art

Dopo quattro anni di lavoro e di scambi internazionali, Tulips, il mosaico realizzato dall’associazione Dis-Ordine di Ravenna per la tomba di Andy Warhol nel cimitero cattolico bizantino di St. John, a Pittsburgh (Stati Uniti) ha raggiunto la sua destinazione finale. Ora adorna la tomba del. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

