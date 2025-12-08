Un nuovo respiratore polmonare di ultima generazione donato all' ospedale di Lugo

All'ospedale di Lugo si è svolta mercoledì la cerimonia di ringraziamento per la generosa donazione di un ventilatore polmonare e di un monitor all'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione. La donazione, realizzata grazie alla collaborazione tra l'Associazione Lughese Pro Chirurgia e Surgital. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Lugo, nuovo respiratore polmonare donato all'Unità Anestesia e Rianimazione dell'ospedale - facebook.com Vai su Facebook

Nuovo respiratore polmonare di ultima generazione alla U.O. Anestesia e Rianimazione dell’ospedale di Lugo - Si è svolta oggi, mercoledì 3 dicembre 2025, presso l’Ospedale di Lugo, la cerimonia di ringraziamento per la generosa donazione di un ventilatore polmonare e di un monitor all’Unità Operativa di Anes ... ravennawebtv.it scrive