Un Natale di solidarietà | Babbo Natale porta il calore dell' Agbalt ai bambini del Santa Chiara
Si rinnova anche quest'anno la tradizione di solidarietà e festa promossa da Agbalt (Associazione Genitori Bambini Affetti da Leucemia o Tumori), l'appuntamento atteso che accende i cuori in vista del Natale: ‘Serviamo Calore’. L'evento, organizzato annualmente dall'associazione con il supporto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
