Un Natale di solidarietà | Babbo Natale porta il calore dell' Agbalt ai bambini del Santa Chiara

In occasione del Natale, l'Agbalt rinnova la sua tradizione di solidarietà con l'iniziativa ‘Serviamo Calore’. Un momento di festa e condivisione che coinvolge i bambini del reparto di pediatria dell'ospedale Santa Chiara, portando loro il calore e la gioia delle festività grazie all'intervento di Babbo Natale e alla generosità dei donatori.

Si rinnova anche quest'anno la tradizione di solidarietà e festa promossa da Agbalt (Associazione Genitori Bambini Affetti da Leucemia o Tumori), l'appuntamento atteso che accende i cuori in vista del Natale: ‘Serviamo Calore’. L'evento, organizzato annualmente dall'associazione con il supporto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

