Un Natale di solidarietà | Babbo Natale porta il calore dell' Agbalt ai bambini del Santa Chiara

Pisatoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del Natale, l'Agbalt rinnova la sua tradizione di solidarietà con l'iniziativa ‘Serviamo Calore’. Un momento di festa e condivisione che coinvolge i bambini del reparto di pediatria dell'ospedale Santa Chiara, portando loro il calore e la gioia delle festività grazie all'intervento di Babbo Natale e alla generosità dei donatori.

Si rinnova anche quest'anno la tradizione di solidarietà e festa promossa da Agbalt (Associazione Genitori Bambini Affetti da Leucemia o Tumori), l'appuntamento atteso che accende i cuori in vista del Natale: ‘Serviamo Calore’. L'evento, organizzato annualmente dall'associazione con il supporto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

