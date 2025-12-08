Un Natale a ritmo di legalità tutto pronto per l' iniziativa a Matierno

Conto alla rovescia, a Matierno, quartiere collinare salernitano, per "Un Natale a ritmo di legalità", iniziativa organizzata dalla cooperativa sociale Galahad, dalle associazioni Musikattiva e Incantastarie e dalla cooperativa sociale Giovamente, nell'ambito delle attività del Piano di Zona S5. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

