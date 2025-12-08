Un Mozart tra i ragazzini

“Mozart armonizza le antitesi più disparate che, prima di lui, avevano turbato pubblico ed autori” (Guido Pannain, “ Lineamenti di storia della mu. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Un Mozart tra i ragazzini

Approfondisci con queste news

Un Mozart tra i ragazzini. Il compositore che ha incantato persino piante e animali raccontato alla generazione Z. Grazie a Peppe Vessicchio. L'articolo di Francesco Palmieri è sul Foglio del Weekend https://edicoladigitale.ilfoglio.it/ - facebook.com Vai su Facebook

Un Mozart tra i ragazzini. Il compositore che ha incantato persino piante e animali raccontato alla generazione Z. Grazie a Peppe Vessicchio. L'articolo di Francesco Palmieri è sul Foglio del Weekend edicoladigitale.ilfoglio.it Vai su X

Un Mozart tra i ragazzini - Il compositore che ha incantato persino piante e animali raccontato alla generazione Z. Riporta ilfoglio.it

Dj Mozart è morto, addio a Claudio Rispoli: dal Paradiso alla Baia degli Angeli, fece ballare la Riviera - Se ne è andato a 67 anni, storico protagonista di una stagione musicale indimenticabile: iniziò adolescente al Paradiso di Rimini per poi passare al New Jimmy a Riccione. Come scrive msn.com

È morto dj Mozart, tra i pionieri del clubbing italiano e presenza storica alla Baia degli Angeli di Gabicce - Si è spento a 67 anni Claudio Rispoli, noto come dj Mozart, storica presenza della Baia degli Angeli di Gabicce e pioniere della musica da club ... Riporta ilfattoquotidiano.it