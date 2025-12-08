Un hater a Andrea Delogu | In finale a Ballando solo per il lutto La sua risposta è una lezione di eleganza

Il percorso di Andrea Delogu a Ballando con le Stelle 2025 continua a emozionare il pubblico italiano, ma nelle ultime ore la conduttrice si è trovata a dover affrontare un viscido attacco personale sui social. Tra i commenti, una persona ha insinuato che la sua presenza in semifinale sia dovuta esclusivamente alla tragedia personale che l’ha colpita, la morte del fratello diciottenne Evan in un incidente stradale a fine ottobre. Tutto è nato da un post condiviso dalla Delogu su Instagram, dove mostrava alcuni momenti delle prove con il suo maestro Nikita Perotti. Tra i numerosissimi messaggi di affetto e sostegno, è spuntato un commento che ha superato ogni limite: “Si può dire? A me questa non piace proprio e se non fosse per la disgrazia, adesso non sarebbe in finale nel programma”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

