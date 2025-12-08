Un grazie sincero a chi si è messo al servizio
MERATE (Lecco) Merate come Milano. Stesso patrono, Sant’Ambrogio; la benemerenza civica dell’ Ambrogino d’Oro; al posto degli Obei Obei, l’antichissima fiera di Sant’Ambrogio che prosegue anche oggi durante l’Immacolata. È mancata solo la prima la prima della Scala, che è stata però trasmessa in diretta nell’auditorium comunale. A Merate si è celebrata ieri la patronale di Sant’Ambrogio. Tanti gli appuntamenti, tra cui la fiera con 118 bancarelle e la consegna delle benemerenze civiche. A tagliare il nastro inaugurale della fiera e a guidare il cerimoniale delle benemerenze è stato il sindaco Mattia Salvioni che, con l’assessore al Commercio Gian Pietro Airoldi, ha dato nuovo slancio alla manifestazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
