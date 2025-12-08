Un gol per due Varas e Crisetig | Rete decisiva davvero un buon risultato questo pareggio

Alla fine l'ispirazione arriva facile, con un classico cinematografico natalizio. Perché da “Una Poltrona per Due” ad “Un gol per due”, dopo il pomeriggio dell'Euganeo, il passo è davvero breve in casa Padova e vale tantissimo. Un punto di platino grazie al cross del capitano sfiorato quel tanto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Altre letture consigliate

Padova - Cesena webcronaca dalle 15:00 https://www.padovacalcio.it/match/padova-vs-cesena/ PADOVA: 22 Sorrentino, 3 Barreca, 6 Crisetig, 8 Fusi, 18 Ghiglione, 20 Bortolussi, 32 Sgarbi, 44 Harder, 55 Villa, 72 Faedo, 92 Buonaiuto. In panchina: 1 Mouque - facebook.com Vai su Facebook

Padova - Cesena webcronaca dalle 15:00 padovacalcio.it/match/padova-v… PADOVA: 22 Sorrentino, 3 Barreca, 6 Crisetig, 8 Fusi, 18 Ghiglione, 20 Bortolussi, 32 Sgarbi, 44 Harder, 55 Villa, 72 Faedo, 92 Buonaiuto Vai su X

Padova-Cesena, Varas e Crisetig: “Il gol è di Varas, ma l’importante era il punto. E sul Papu…” - Le dichiarazioni di Varas e Crisetig in conferenza stampa al termine del pareggio per 1- Lo riporta padovasport.tv