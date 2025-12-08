Un gol all’ultimo minuto punisce la Zenith
Zenith Prato 0 Viareggio 1 ZENITH PRATO: Brunelli, Banchelli, Fiaschi, Cela, Tempestini, Danti, Kouassi, Sinisgallo, Saccenti, Parrini, Palaj. A disp. Caroti, Toccafondi, Moretti S., Del Pela N., Castiello, Rischi, Fallani, Nannipieri, Casini. All. Settesoldi. VIAREGGIO: Nucci, D’Alessandro, Bertacca, Lollo, Videtta, Brondi, Baroni, Gabrielli G., Pegollo, Galligani, Tieu Kapieu. A disp.: Carpita, Romanelli, Bertelli, Ivani, Apolloni, Giannotti, Purro, Gabrielli L., Barsotti. All. Vangioni. Arbitro: Fantoni di Valdarno. Reti: 90’ Pegollo. Note: 66’ espulso Reccolani dalla panchina. Basta un gol nel finale al Viareggio per piegare la resistenza di un’ottima Zenith Prato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
ULTIMI POSTI DISPONIBILI PER LA CENA (CANCELLAZIONI DELL’ULTIMO MINUTO) Ieri sera il Ciao Ciao ha vissuto una notte straordinaria: più di mille persone, un’atmosfera incredibile, energia pura. E oggi… la magia continua. Questa sera… Nott - facebook.com Vai su Facebook
Sei del Team “panico del 24 all’ultimo minuto”? Scopri le dritte che ti aiutano a scegliere con più serenità, anche all’ultimo minuto. Leggi l’articolo su CosaConta: bmed.it/diritticonsuma… #CosaConta #MediolanumEdu Vai su X