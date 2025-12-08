Un gol all’ultimo minuto punisce la Zenith

Lanazione.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zenith Prato 0 Viareggio 1 ZENITH PRATO: Brunelli, Banchelli, Fiaschi, Cela, Tempestini, Danti, Kouassi, Sinisgallo, Saccenti, Parrini, Palaj. A disp. Caroti, Toccafondi, Moretti S., Del Pela N., Castiello, Rischi, Fallani, Nannipieri, Casini. All. Settesoldi. VIAREGGIO: Nucci, D’Alessandro, Bertacca, Lollo, Videtta, Brondi, Baroni, Gabrielli G., Pegollo, Galligani, Tieu Kapieu. A disp.: Carpita, Romanelli, Bertelli, Ivani, Apolloni, Giannotti, Purro, Gabrielli L., Barsotti. All. Vangioni. Arbitro: Fantoni di Valdarno. Reti: 90’ Pegollo. Note: 66’ espulso Reccolani dalla panchina. Basta un gol nel finale al Viareggio per piegare la resistenza di un’ottima Zenith Prato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

