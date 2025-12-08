un adorabile e talentuoso giovane miliardario

Lando Norris è diventato campione del mondo ancora prima di diventare un grande campione. Ha la velocità, ma ancora gli manca la forza mentale per diventare un Verstappen, il termine di paragone di questa generazione di giovani fenomeni nati sui kart e diventati grandi sui simulatori. All'ultimo giro di giostra ha tirato fuori il carattere giusto, ha evitato i tentennamenti avuti spesso durante l'anno, Max però è un'altra cosa. Ma Lando è anche un campione dal volto umano, un ragazzo che sa sorridere in pubblico e non ha mai nascosto di aver lavorato con dei professionisti sulla sua salute mentale, sul lato grigio della sua personalità che gli faceva tremare le gambe sul più bello, quando ad esempio non riusciva a concludere in testa il primo giro dopo esser partito dalla pole e che l'ha spinto ad allontanarsi dai social, lui giovane e amato dai ragazzi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

