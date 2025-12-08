Umbria donna trovata morta nella casa in fiamme
Dramma a Penna in Teverina. Nella mattinata di lunedì 8 dicembre una donna è stata trovata morta in un'abitazione interessata da un incendio. Il rogo è divampato in un casolare isolato in località strada di Vallicella. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Secondo una prima ricostruzione dei. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
