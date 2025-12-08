Ultim’ora Salah | verso l’esclusione dai convocati per Inter-Liverpool

Arrivano novità importanti per Momo Salah che, stando alle ultime, non verrà convocato per la gara in Champions League contro l’Inter. Le ultime novità. L’attaccante egiziano sta andando sempre di più verso la non convocazione con il Liverpool per il big match contro l’ Inter in Champions League. Stando a ‘Sky Sport’, si attende solamente la comunicazione ufficiale del club. Salah escluso da Inter-Liverpool: ecco cosa sta succedendo. Salah si è allenato regolarmente con i suoi compagni ma, dopo le dichiarazioni rilasciate contro il suo allenatore Slot, si sta andando verso una sua non convocazione per l’ Inter. 🔗 Leggi su Sportface.it