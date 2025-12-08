Ultimo episodio di my hero academia | anteprima esclusiva del finale

L'ultimo episodio di My Hero Academia si avvicina, portando con sé l'atteso epilogo della stagione 8. Le anticipazioni rivelano dettagli sul finale, lasciando i fan in trepidante attesa. Il conclusivo arco narrativo si avvicina alla conclusione, promettendo momenti intensi e sorprendenti per tutti gli appassionati della serie.

