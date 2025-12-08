Ultimissime Juve LIVE | bianconeri già con la testa al Pafos tutte le novità dall’infermeria
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 8 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 7 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 6 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 5 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 4 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 3 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 3 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altre letture consigliate
Ultimissime Juve LIVE: novità su Sergio Ramos in chiave mercato. Koopmeiners, Spalletti deve gestirlo contro il Napoli: il motivo - facebook.com Vai su Facebook
#CASAJB ORE 14 #NapoliJuve meno 2, le ULTIMISSIME! Tutto sulla JUVE di SPALLETTI e sul NAPOLI di CONTE con il DOPPIO EX @LucianoMoggi a dialogo con @massimozampini @GattaMario3 @scarlett06_ Twitch.tv/juventibus Vai su X
Napoli Juve 2-1: bianconeri sconfitti al Maradona, decide la doppietta di Hojlund - Napoli Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 14ª giornata di Serie A 2025/26 Forte di tre vittorie consecutive, la Juve si appresta ad affrontare un croc ... Da juventusnews24.com